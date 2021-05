A Napoli non piove mai verrà trasmesso in televisione lunedì 10 maggio 2021 alle ore 21:20 su Rai 2. Il cast e la trama della commedia ambientata nella bellissima e misteriosa città di Napoli e diretta da Sergio Assisi.

A Napoli non piove mai: il cast e le curiosità del film con Sergio Assisi

A Napoli non piove mai è una commedia del 2015 scritta, diretta ed interpretata da Sergio Assisi. L’attore napoletano è in questo film alle prese per la prima volta con il ruolo di regista, che lo vede passare dall’altra parte della cinepresa per raccontare le sfumature di una storia che si sviluppa nella sua amata Napoli e dove dirigerà gli attori Ernesto Lama, Valentina Corti, Nunzia Schiano, Giuseppe Cantore.

Sergio Assisi si è fatto apprezzare dal grande pubblico per le tante partecipazioni a serie televisive e film andati in onda sul piccolo schermo come la serie conosciuta Purché finisca bene. Recentemente si è fatto notare per aver intrepretato una simpatica maschera nel programma di Rai 1 intitolato Il cantante Mascherato e condotto da Milly Carlucci.

A Napoli non piove mai: la trama del film

Ci troviamo a Napoli dove conosciamo Barnaba Buonocore, interpretato da Sergio Assisi, un quarantenne problematico che sembra non voler crescere per colpa della sindrome di Peter Pan.

Per tal motivo viene lasciato dalla sua fidanzata perché visto immaturo e vive un momento no. Il suo amico Jacopo, l’attore Ernesto Lama, è un timido ed introverso uomo che a sua volta soffre della sindrome dell’abbandono. Ciò si inasprisce quando viene abbandonato dalla sua donna sull’altare tanto da tentare più volte il suicidio. Il terzo protagonista di questa storia è Sonia, la bella attrice Valentina Corti, una neolaureata che viene dal Nord Italia, affetta dalla sindrome di Stendhal ed in fuga dal padre che la vorrebbe convincere a lavorare nell’azienda di famiglia.

La ragazza accetta l’incarico di curare il restauro di una chiesa a Napoli e questo le permetterà di conoscere i due uomini per caso davanti a un San Sebastiano da restaurare. Da qui partirà il loro riscatto.