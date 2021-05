Andrea Cerioli e Francesca Lodo sono al centro di un acceso dibattito a L’Isola dei Famosi. Già protagonisti di una furiosa litigata pochi giorni fa, si riaccendono le scintille fra i due con l’ex tronista di Uomini e donne che la attacca con una frase di dubbio gusto: “Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione, allora ti accusa di essere troppo irruento“.

Andrea Cerioli e Francesca Lodo ai ferri corti

Andrea Cerioli e Francesca Lodo sono al centro di un furibondo litigio che si protrae ormai da diversi giorni. La miccia che ha scatenato l’alterco è stata la motivazione della nomination della Lodo nei confronti dell’ex volto di Uomini e donne.

Cerioli non ha preso affatto bene la nomination della naufraga, che l’ha votato ritenendo che il suo continuo malessere quotidiano per la mancanza di cibo possa destabilizzare il gruppo e anche Francesca stessa.

Nel nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi si riaccende il dibattito, con Ilary Blasi interessata a sentire il giudizio dei due naufraghi. Entrambi esprimono il proprio pensiero, ma a finire al centro dell’attenzione è una frase di Andrea Cerioli di dubbio gusto, indirizzata alla Lodo e in generale all’universo femminile.

Andrea Cerioli: “Quando una donna non ce la fa…“

Andrea Cerioli si difende dalle accuse di Francesca Lodo, che l’ha tacciato di aggressività: “Penso di aver detto la mia e di averla nominata con motivazioni che sentivo. La cosa che più mi ha urtato è il continuare a nascondersi dietro un dito e dire ‘Sei aggressivo’. Io non credo di essere stato aggressivo nei suoi confronti“. E, successivamente, si lascia andare ad una frase destinata a far discutere: “Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione, allora ti accusa di essere troppo irruento“.

Francesca Lodo risponde al compagno di viaggio mettendosi sulla difensiva e ammettendo di essersi sempre esposta, laddove necessario.

Ma la frase di Andrea Cerioli non è passata inosservata neanche sul web: su Twitter è esplosa la polemica per le sue parole rivolte a Francesca Lodo e alle donne in generale.

Ho sentito bene? Cerioli ha detto che quando le donne non riescono a discutere dicono che l’uomo è aggressivo?? Ma serio?? #isola #isoladeifamosi2021 #tommasozorzi — Beatrix Kiddo (@BeatrixKB) May 10, 2021