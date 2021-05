Dragon Ball dovrebbe tornare in sala (o in streaming a seconda degli sviluppi della pandemia) con un secondo film ispirato alla saga Super del manga. Le indiscrezioni sul franchise di Akira Toriyama riportano delle importanti novità su di un nuovo film in uscita nel 2022.

Dragon Ball Super: il successo dell’ultimo film

Il mondo di Dragon Ball accompagna ormai intere generazioni di fan dal lontano 1984, quando il manga fece il suo debutto su di una rivista dedicata ai famosi fumetti giapponesi. Da quel momento si sono susseguite le saghe più famose del fantastico mondo di Goku e dei suoi amici, sempre intenti a sventare le minacce di distruzione del nostro mondo.

L’ultimo film del franchise che ha mandato in visibilio i fan è stato Dragon Ball Super – Broly, dove veniva raccontata nuovamente la storia di Goku, Vegeta e Broly. I tre sono stati accomunati dall’allontanamento dal loro pianeta d’origine, con una differenza fondamentale. L’allontanamento per Goku e Vegeta fu per pura necessità, dato che il loro pianeta stava per essere distrutto, mentre per Broly non fu così dato che venne esiliato qualche anno prima a causa dei suoi immensi poteri. Nel corso del film abbiamo quindi visto lo scontro finale tra i 3 Sayan, con Broly che era deciso a fare fuori gli altri due alimentato da una sete di vendetta contro gli ultimi della sua specie.

Dragon Ball Super: quando vedremo il nuovo film del maestro Toriyama e di cosa parlerà

Le notizie riguardanti un nuovo lavoro cinematografico sono recenti, dato che il creatore della saga ha rilasciato delle interviste riprese da alcuni portali. Stando a queste indiscrezioni non dovrebbe mancare molto all’uscita di un nuovo film, Dragon Ball Super, in programma per il 2022.

La trama del film non si conosce ancora nel dettaglio ma stando alle informazioni lasciatesi sfuggire da Toriyama, sembrerebbe che il film possa avere nella sua storia un personaggio che nessuno si aspetterebbe di vedere.

Non ci è dato sapere però se il film si tratterà di un sequel del primo film di Super o una nuova parentesi sul mondo di Goku. Lo scopriremo solo nel 2022.