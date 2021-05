Va in onda lunedì 10 maggio su Italia 1 alle ore 21:20 il film action thriller John Wick. Ecco quindi il cast e la trama del film che andrà in onda in prima serata questa sera per chi non vuole seguire l‘Isola dei Famosi.

John Wick: il cast e le curiosità del film in onda lunedì 10 maggio 2021 su Italia 1

John Wick (2014) è il primo capitolo della saga che introduce le vicende dell’omonimo ex assassino diretto dal regista Chad Stahelski. Il protagonista è interpretato da Keanu Reeves, attore divenuto noto al grande pubblico grazie all’interpretazione, tra le altre, di Neo nei quattro film della famosissima saga cinematografica di Matrix.

Una curiosità lega l’attore alle fasi precedenti all’interpretazione di Neo, dato che i più ricorderanno come l’attore non fu scelto per primo per interpretare il protagonista della saga. Il ruolo infatti fu proposto prima a Brendon Lee e successivamente a Johnny Depp e Will Smith ma per un motivo o per l’altro rifiutarono tutti.

Gli altri attori presenti nel primo capitolo di John Wick sono Michael Nyqvist, Alfie Allen ed il notissimo ed apprezzato Willem Dafoe.

John Wick: la trama del film in onda lunedì 10 maggio 2021 su Italia 1 alle ore 21:20

Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei dopo il suo funerale un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che nel quale la moglie cerca di confortarlo e spronarlo a nono dimenticare come si possa amare.

Nei giorni successivi si materializza tutto il dolore di John, che però viene distratto quando la sua potente auto attira l’attenzione di un malvivente chiamato Iosef Tarasof. L’uomo cerca di convincere John a dargliela e dopo il suo rifiuto dedice insieme ai suoi tirapiedi di entrare in casa sua per prendersi l’auto con la violenza. Questo gesto risveglierà il vero animo di John che nel tempo e per amore della donna avere rinunciare a far riaffiorare.

John è infatti un ex cruento ssassino della malavita di New York. L’ormai risvegliata sete di vendetta rimetterà in moto la spietata l’ex assassino, portandolo a tornare quella macchina di morte che il mondo della criminalità temeva.