Lunedì 10 maggio 2021 comincia una nuova settimana all’insegna delle estrazioni della combinazione vincente del Million Day. Il gioco, in grado di regalare un premio massimo da 1 milione di euro, renderà noti i 5 numeri vincenti con la sua estrazione delle ore 19:00. Segui i risultati su The Social Post a partire da pochi minuti dopo.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Inizia una nuova settimana nel mese di maggio 2021 in compagnia delle estrazioni del Million Day. Nell’estrazione di oggi continuerà la ricerca alla cinquina vincente del gioco che sta appassionando gli italiani ma che non viene centrata da quasi un mese.

Il Million Day nel mese di maggio non è riuscito ancora a premiare nessun giocatore con il primo premio dei suoi concorsi, quello che rende milionario chi riesce a centrare la combinazione. L’ultima giocata che ha centrato la l’importante vincita in ordine cronologico risale, purtroppo per i giocatori, a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di azzeccare i 5 numeri della combinazione fortunata.

Il giocatore, che aveva preso parte al concorso con una giocata attraverso un sistema ridotto, si è portato a casa il premio più alto dell’intero concorso pari alla cifra di 1 milione di euro.

Il giocatore si è così consacrato come il 164esimo vincitore della storia del gioco che è stato istituito nell’ormai lontano 2018.

Dal giorno in cui si è tenuta la prima estrazione del Million Day non sono però mancate le vincite legate al secondo punteggio più alto del gioco ovvero i 4 numeri indovinati. Dal 2018 infatti sono ben oltre 42 mila le vincite da 1000 euro che messe a segno in questa lotteria, portando il totale delle vincite erogate ben oltre la somma oltre i 375 milioni di euro.

Million Day: le ultime estrazioni

A parte la vincita milionaria centrata lo scorso 19 aprile 2021 non si sono più registrate vincite del primo premio. Continuerà dunque la caccia alla combinazione anche durante il mese di maggio 2021, con i giocatori che sperano possa essere più proficua di come sia iniziata.

Nella tabella in basso riportiamo le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day:

DOMENICA 09/05 1 6 20 27 30 SABATO 08/05 16 24 31 35 40 VENERDÌ 07/05 4 11 19 53 55 GIOVEDÌ 06/05 8 14 21 49 55 MERCOLEDÌ 05/05 1 16 32 45 50 MARTEDÌ 04/05 5 18 28 44 52 LUNEDÌ 03/05 7 21 36 54 55 Le estrazioni dell’ultima settimana del Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.