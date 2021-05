Netflix ha rilasciato il 7 maggio 2021 il trailer ufficiale del film che riguarda uno dei personaggi animati più amati degli anni ’90. In attesa del 3 giugno 2021, data di rilascio del film, i fan possono vedere le prime immagini di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal con Sailor Moon e le sue amiche guerriere.

Sailor Moon: il grande successo dell’anime

Il colosso dello streaming Netflix aveva già da tempo messo in calendario l’uscita del film che riguarda la paladina della giustizia “che veste alla marinara” Sailor Moon. Il film sarà diviso in due parti e saranno rilasciate entrambe in contemporanea il 3 giugno 2021, data cerchiata in rosso sul calendario dagli amanti dell’anime.

Manca poco dunque all’atteso ritorno di uno dei franchise più amati in Italia e diventato famoso in tutto il mondo agli inizi degli anni ’90. Le avventure di Sailor Moon hanno iniziato invece ad appassionare le ragazze ed i ragazzi italiani a metà degli anni ’90 quando l’anime fece il suo debutto sulla tv commerciale di casa nostra nel 1994. Da allora sono stati tanti gli spettatori delle avventure del gruppo di paladine sailor, accompagnate anche dai simpatici gatti di Sailor Moon e dal misterioso Milord, che difendevano la Terra da strane e tenebrose invasioni aliene.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: cosa vedremo nel lngometraggio

Stando a quanto visto nel trailer ufficiale che lancia l’arrivo del lungometraggio Pretty Guardian Sailor Moon Eternal tratterà le vicende del gruppo di eroine giapponesi durante l’ultima eclissi totale di sole del secolo. Saremo sempre a Tokio e mentre la città inizia ad oscurarsi per via del buio su di essa comparirà il macabro Circo della Luna Spenta. I cattivi appartenenti a questo circo hanno come obiettivo quello di conquistare la terra e dominarla in lungo e in largo attraverso le loro strane creature, chiamate Lemuri, che tenteranno come al solito di impadronirsi del mitico Silver Crystal.

Contemporaneamente avremo a che fare con Usagi che sarà sempre alla ricerca di quella giovane guerriera che possa essere in grado di salvare il mondo e di rompere il sigillo del Golden Crystal.