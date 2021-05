Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, il vostro cielo di martedì sembra essere decisamente positivo ed appagante, sotto quasi tutti i punti di vista! Venere e Mercurio assumono posizioni vantaggiose nella vostra orbita, unendosi ai già positivi Giove e Saturno! Dovreste riuscire a dare il meglio di cui siete capaci in ogni ambito della vita, procedendo dritti e sicuri sulla vostra strada, senza farvi abbattere dai piccoli problemi tipici del quotidiano.

I vostri progetti lavorativi sembrano poter subire degli importanti passi avanti in giornata, portandovi sempre più vicini al successo a cui potreste voler ambire! All’orizzonte di maggio sembra esserci anche un nuovo amore per voi amici single e queste giornate sono fondamentali per instaurare dei bei rapporti nuovi.

Leggi l’oroscopo del 11 maggio per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 11 maggio: amore

Amici single dell’Acquario, non fatevi frenare dalle vostre carenti energie in questa serata di martedì.

Uscite a conoscere gente nuova, perché gli astri sembrano volervi suggerire un nuovo amore entro la fine del mese, ma dovete essere innanzitutto voi a mettervi in gioco per ottenerlo, impegnandovi veramente senza lasciarvi frenare dalla timidezza e dai timori che spesso si impossessano di voi.

Oroscopo Acquario, 11 maggio: lavoro

Ottime le opportunità che gli astri vi ritagliano per la sfera lavorativa! Una produttività alle stelle dovrebbe accompagnarvi per tutta la giornata, accentuando anche la vostra intraprendenza nell’iniziare alcuni nuovi progetti!

Tutto sembra, insomma, essere a vostro favore, approfittatene per cercare di garantirvi quell’avanzamento di carriera che avete sempre voluto ottenere!

Oroscopo Acquario, 11 maggio: fortuna

Benino anche per l’influsso della Dea bendata della fortuna, cari Acquario! Anche se ciò che ha in serbo per voi non sembra essere così tanto entusiasmante, felicitatevi comunque di aver ottenuto qualcosa!