Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Il martedì che attende voi amici del Cancro all’orizzonte sembra volervi rendere abbastanza appagati e felici rispetto a ciò che siete riusciti a raggiungere nel corso delle settimane passate! In opposizione, però, troverete ancora Mercurio, a cui si unirà Venere dalla distanza, e che assieme vi presenteranno una serie di sfide leggermente impegnative.

In particolar modo, sembra che possano interessarvi nell’ambito lavorativo, ma senza escludere che possano colpirvi anche all’interno dei rapporti famigliari. Grazie a Marte, però, riuscirete a superarle senza grossi problemi, grazie ad un incremento della vostra creatività ed intuitività!

Leggi l’oroscopo del 11 maggio per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 11 maggio: amore

Cari Cancro, se attualmente foste impegnati in una relazione soddisfacente allora questo martedì non dovrebbe presentarvi grossi problemi o complicazioni!

Però, voi amici single potreste conoscere una brusca frenata delle vostre possibilità ed opportunità. Impegnarvi nella ricerca dell’amore in questa giornata potrebbe causarvi solo una brutta ripercussione sull’umore, non fa nulla se vi fermate per un attimo!

Oroscopo Cancro, 11 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro gli astri dissonanti sembrano volervi presentare una serie di sfide leggermente impegnative. Potreste essere chiamati a risolvere un qualche spinoso problema altrui, oppure potrebbero affibbiarvi una mansione particolarmente delicata e difficile, o ancora potreste dover affrontare una brutta discussione con un collega.

Insomma, state attenti a cosa fate e come vi muovete, con calma e attenzione saprete evitare ogni problema!

Oroscopo Cancro, 11 maggio: fortuna

La Dea bendata, infine, cari Cancro, non sembra avere purtroppo nulla in serbo per voi nel corso di questa giornata. Evitate di sfidarla o tediarla e rinunciate a quelle opportunità di investimento che potrebbero proporvi.