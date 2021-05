Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Questo martedì sancirà per voi amici del Capricorno la fine dell’influenza positiva di Venere nei vostri piani astrali. A causa di questo importante abbandono potrebbe soffrire maggiormente la vostra sfera sentimentale, con una comunione di emozioni non così tanto accentuata tre voi e la vostra dolce metà.

Anche Marte rema a vostro sfavore, rischiando di far sorgere alcune importanti incomprensioni con chi vi circonda che potrebbero facilmente sfociare in litigi piuttosto marcati. Potrebbe risentirne anche la vostra produttività generale, ma basterà cercare di non strafare e mantenere la calma per non creare futili questioni con colleghi e superiori.

Oroscopo Capricorno, 11 maggio: amore

La sfera amorosa, di per sé, non sembra essere così tanto sfavorita dai transiti astrali del martedì. Ma se qualche problema avesse interessato la vostra coppia negli scorsi giorni e non fosse stato risolto a dovere, allora potrebbe tornare prepotentemente a creare scompiglio, dando vita ad un litigio abbastanza marcato nel caso non riusciate a mantenere la calma a dovere.

State attenti, cari Capricorno, con un po’ di impegno ogni problema può essere superato!

Oroscopo Capricorno, 11 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, verso le prime ore del turno, sembra che un superiore possa avere qualcosa da ridire sulla vostra operosità, leggermente compromessa dai transiti negativi che vi colpiscono. Cercate, innanzitutto, di evitare eventuali discussioni, assumendovi le vostre responsabilità, per poi cercare di dare il massimo, limitandovi allo stretto indispensabile senza incaricarvi di troppe mansioni per cercare di fare bella figura.

Oroscopo Capricorno, 11 maggio: fortuna

Abbastanza buono, invece, l’influsso che la Dea bendata della fortuna avrà nel verso martedì! Una bella sorpresa, un’emozione o una buona notizia vi attendono da qualche parte in giornata, quindi tenete gli occhi aperti cari amici nati sotto il Capricorno!