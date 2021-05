Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, per voi stanno per aprirsi un paio di giornate leggermente difficoltose a causa della brutta presenza della Luna e del Sole, entrambi abbastanza distanti dalla vostra orbita. In particolar modo la loro influenza sembra poter essere tangibile all’interno della vostra personalità, con un livello di stima in voi stessi non esattamente al massimo della forma che si ripercuoterà anche sulla vostra ambiziosità frenandola.

Magari potrebbe rivelarsi un’idea vincente rinunciare per un attimo ad inseguire i vostri obiettivi per non rischiare di rimanere delusi. Tuttavia, fortunatamente potrete contare su una rinnovata capacità comunicativa, che vi renderà possibile confidare tutti i vostri timori al partner o agli amici di una vita per cercare assieme a loro una soluzione!

Oroscopo Leone, 11 maggio: amore

Le prospettive amorose, insomma, sembrano essere quelle maggiormente favorite in giornata, cari Leone!

I contatti personali e la comunicazione sono particolarmente favoriti in giornata, permettendovi un’apertura maggiore con la vostra dolce metà o con gli estranei, nel caso siate dei cuori solitari. Voi, in particolar modo, potrete contare su delle buone possibilità di instaurare dei nuovi rapporti, anche se il vostro umore compromesso potrebbe spingervi a pensare che non ce la farete.

Oroscopo Leone, 11 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, non dovreste essere posti davanti a grossi problemi o sfide nel corso di martedì.

Questo, però, non significa che la giornata sia positiva. Infatti, la vostra bassa stima in voi stessi potrebbe spingervi ad essere meno produttivi del solito, rischiando di fare una brutta figura se provaste a mettervi in mostra. Cercate di passare inosservati, limitandovi a fare quanto vi viere assegnato e senza rincorrere spasmodicamente i vostri obbiettivi, per nulla favoriti dai transiti.

Oroscopo Leone, 11 maggio: fortuna

Nulla sembra potervi attendere neppure da parte della Dea bendata della fortuna. Sembra che martedì dobbiate proprio farcela esclusivamente con le vostre forze, evitando di riporre speranze negli influssi esterni, cari Leone!