Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, nel corso del vostro martedì potrete contare ancora sull’influsso di Marte nei vostri piani astrali, con la sua importante influenza sulle vostre energie e sulla creatività che anima il vostro segno! Ma la giornata non è del tutto positiva, perché Mercurio e Venere sono abbastanza dispettosi e non vogliono rendervi la strada semplice da percorrere, disseminandola di buche, inciampi e problemi di non poco conto.

In particolar modo, gli aspetti maggiormente sfavoriti sono quello famigliare e lavorativo, fatti di battibecchi e litigi assolutamente inutili e trascurabili, o evitabili semplicemente mordendovi la lingua anche nel caso in cui abbiate la totalità delle ragioni dalla vostra parte.

Leggi l’oroscopo del 11 maggio per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 11 maggio: amore

All’interno della sfera amorosa sembrano non doversi configurare grossi problemi, sia che siate impegnati da tempo o che abbiate iniziato una nuova relazione da poco tempo!

Per voi single dei Pesci, invece, qualche importante conoscenza potrebbe essere alle porte, ma gli astri non sembrano escludere neppure che possiate vivere un’emozionante avventura con qualcuno che già da tempo risiede nella vostra cerchia di conoscenza più strette!

Oroscopo Pesci, 11 maggio: lavoro

Buonissime le prospettive lavorative, invece, dove potrete riuscire ad incanalare tutte le vostre notevoli energie e la creatività, purché la vostra professione la richieda! L’unica cosa a cui dovrete prestare attenzione è evitare quel brutto litigio che potrebbe sorgere con un vostro superiore.

Ricordatevi sempre che gli scambi di opinione sono ottimi, ma i litigi dove si alza esclusivamente la voce per avere ragione servono solo ad indisporre tutte le parti interessate.

Oroscopo Pesci, 11 maggio: fortuna

Infine, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, la Dea bendata vi osserva e vi garantisce una buona dose del suo ottimale influsso. Sembra che entro sera possiate ricevere una notizia importante e gratificante, o che ci sia una sorpresa ad attendervi al vostro ritorno dal lavoro.