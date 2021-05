Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, questo martedì sembra volervi regalare un nuovo punto di partenza che vi porterà veramente lontani nel corso del mese di maggio! Anche se la presenza di Venere nei vostri piani astrali non è così tanto positiva, non dovreste incappare in grossi problemi o complicazioni.

Marte aumenta la vostra efficienza, sia lavorativa che amorosa, garantendovi alcuni ottimi risultati, anche se non vi porteranno ancora particolarmente lontani sulla strada del successo. Nonostante l’efficienza lavorativa, a causa della dissonanza della Luna potreste dover affrontare qualche piccolo inconveniente o ritardo nella consegna di una qualche mansione.

Oroscopo Scorpione, 11 maggio: amore

In amore non sembrano prospettarsi grandi problemi per voi, cari amici dello Scorpione! La vostra relazione, che sia stabile o nuova, dovrebbe farvi provare qualche piacevole emozione positiva, senza però grandi ripercussioni per il vostro futuro assieme.

Buone anche le possibilità che attendono voi amici single, ma quel nuovo rapporto che vi propongono le stelle va coltivato nel tempo e porterà i suoi frutti solo tra un po’ di tempo.

Oroscopo Scorpione, 11 maggio: lavoro

Bene per quanto riguarda la sfera lavorativa, mossi da una particolare efficienza che vi permetterà di concludere un gran numero di mansioni. Tuttavia, Marte dispettoso vuole mettervi qualche bastone tra le ruote nel corso delle ultime ore del turno, causandovi un qualche tipo di ritardo per una consegna particolarmente importante.

Fermatevi un attimo e fate ordine nei vostri pensieri, riuscirete a venirne a capo abbastanza in fretta.

Oroscopo Scorpione, 11 maggio: fortuna

Infine, la Dea bendata della fortuna è leggermente occupata in giornata, ma non vuole comunque lasciarvi soli, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione! Sembra volervi donare una qualche importante emozione o sorpresa in serata, specialmente nel caso in cui siate impegnati in una relazione.