Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, i transiti che caratterizzeranno il vostro martedì non sembrano essere esattamente eccelsi. Alcuni astri positivi, come la Luna e il Sole, cercheranno di tenere alto il vostro morale, mentre altri negativi, come Mercurio e Venere, remeranno a vostro sfavore intralciandovi la via.

In particolare, i pianeti oppositivi sembrano potervi causare notevoli fastidi mentali, rendendovi talvolta confusi e, soprattutto, irritabili. In questo contesto potrebbe essere meglio evitare accordi e investimenti che sembrano positivi, perché potreste solo avere la mente annebbiata dai transiti.

Oroscopo Vergine, 11 maggio: amore

Voi della Vergine impegnati in una relazione sentimentale potreste conoscere in giornata qualche piccolo o grande problema con la vostra dolce metà. Un certo senso di monotonia e noia sembra essersi instaurato tra di voi e potrebbe essere meglio affrontarlo e superarlo prima che le cose degenerino.

Nulla sembra attendere voi single in giornata, siete troppo nervosi per impegnarvi nella ricerca dell’amore eterno.

Oroscopo Vergine, 11 maggio: lavoro

La sfera lavorativa non sembra essere così tanto intaccata dal vostro umore largamente compromesso, cari Vergine, purché evitiate di prendere delle decisioni importanti. Gli accordi o gli affari che concludete in giornata potrebbero rivelarsi dei buchi nell’acqua, rischiano anche di mettervi in brutte posizioni con i vostri superiori in futuro, state attenti!

Oroscopo Vergine, 11 maggio: fortuna

Cercate di non contare troppo neppure sulla Dea bendata questo martedì, amici della Vergine. Oltre ad essere occupata altrove, il vostro umore generale ne blocca notevolmente i possibili influssi, quindi evitate di rivolgervi a lei per ora.