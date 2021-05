Samantha Curcio ha scelto Alessio nella puntata di Uomini e Donne del 10 maggio.

Una scelta inattesa, che è nata dalla ribellione di Bohdan. Il corteggiatore ha messo alle strette la tronista, spingendola alla scelta. Alessio e Samantha lasciano insieme il dating show.

Samantha Curcio ha scelto Alessio a Uomini e Donne: i motivi della scelta

Samantha Curcio ha scelto Alessio finalmente, chiudendo il suo percorso a Uomini e Donne. Malgrado le premesse non entusiasmanti, la tronista, alla fine, ha saputo creare una conoscenza credibile e appassionante con Alessio. La conoscenza con Bohdan, invece, è sembrata sempre un po’ improbabile, è finalmente se n’è reso conto anche lo stesso corteggiatore.

Il ragazzo ha messo alle strette la tronista: “Io domani me ne vado e voglio che tu venga con me“, mettendo un punto a un trono il cui esito era scontato da tempo. Anche Samantha ha sottolineato che la sua scelta è sentita: “Non mi sento molto bene… Aspettavo questo momento da tanto forse da sempre… Sono stata sempre sincera in questo percorso prendendomi tante critiche… Se non fossi stata certa nel mio cuore non sarei seduta qui“.

C’è da chiedersi, dunque, perché Samantha Curcio portasse ancora avanti un trono già concluso.

La scelta di Samantha è Alessio a Uomini e Donne

La scelta di Samantha è Alessio a Uomini e Donne. Il corteggiatore però, è rimasto sconvolto alla notizia dell’imminente decisione: “Non me l’aspettavo, sono agitato, tanto“.

Ogni tronista si prepara un discorso, ma quello di Samantha è stato uno dei più lunghi di sempre. Il contenuto era molto romantico, a volte troppo e, recitato tra le lacrime: “Tu mi hai disarmata da subito… La mia prima vera dichiarazione d’amore… Per me non sei quanto è difficile… Vorrei tu fossi il mio fidanzato”. Alla fine finalmente si è arrivati al punto e sono scesi i tanto attesi petali rossi.

Dopo è stata la volta di Bohdan, a cui non viene dedicato nemmeno un momento da solo in studio, come sottolineato da Tina Cipollari. La tronista ha chiuso il suo percorso con poca eleganza, insultando la non scelta: “Non hai fatto niente di niente… Dispotico… Estremamente egoista“.

