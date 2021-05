Vera Gemma sfoggia un vestito sbalorditivo a L’Isola dei Famosi, reality dal quale è stata eliminata poche puntate fa. L’ex naufraga viene accolta da Ilary Blasi in studio e il suo look stupisce tutti, così come lo scambio di battute con la conduttrice. Al centro un ipotetico “scambio di coppia” che coinvolgerebbe anche i rispettivi compagni di vita: Jeda e Francesco Totti.

Vera Gemma nello studio de L’Isola dei Famosi

Vera Gemma fa il suo ingresso per la prima volta nello studio de L’Isola dei Famosi. La sua avventura nel reality è durata fino a poche settimane fa, quando è stata eliminata al televoto contro Fariba Tehrani.

Ma la sua grinta e la sua innata simpatia continuano a far divertire anche lontano dalle Honduras e, proprio questa sera, il suo ingresso in studio è nel segno delle sorprese.

A cominciare dal vestito, color oro e tutto scintillante, che lascia letteralmente spiazzati la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti. Una look sfavillante che toglie il fiato a Tommaso Zorzi: “Beh vabbè, che bona“. E anche Elettra Lamborghini le dispensa complimenti: “Tesoro, ma è meraviglioso questo vestito! Lo voglio anche io“.

Vera Gemma e Ilary Blasi: ipotesi “scambio di coppia”

In studio con Vera Gemma è presente anche il fidanzato Jeda, che l’ha sostenuta dallo studio puntata dopo puntata sino alla sua definitiva eliminazione.

Il giovane manager è stato ospite fisso del programma e con Ilary Blasi ha creato un ottimo feeling e una bellissima amicizia. Tant’è che, poche puntate fa, è scoccato pure un “bacio” fra la conduttrice e il suo ospite: le loro labbra si sono avvicinate anche se divise da un plexiglass. La reazione di Vera Gemma, venuta a conoscenza delle immagini il giorno dopo, è stata spiazzante ma questa sera ha modo di parlarne con i diretti interessati in uno scambio di pensieri tutto ironia e risate.

Ilary Blasi domanda a Vera: “Sei gelosa?“. La risposta dell’ex naufraga è schietta e coinvolge anche Francesco Totti, marito della conduttrice: “Devo essere sincera? Un po’ sì, perché è una lotta impari. Perché Francesco qua non ci viene. Allora sto scambio di coppie lo facciamo come si deve e fai venire Francesco Totti qua“. E, ritornando al bacio tra la conduttrice e Jeda, Vera Gemma spiega: “Io il giorno dopo mi sono svegliata e c’erano tutte quelle foto di voi che vi baciavate e non si vedeva il plexiglass.

Mi è venuta un’ansia“.