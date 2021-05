Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata dell’11 maggio svelano che il protagonista sarà Massimiliano Mollicone. Il tronista condividerà gli aggiornamenti sulle sue conoscenze con Vanessa ed Eugenia.

La scelta si avvicina e Massimiliano Mollicone deve provare a mantenere gli equilibri dei due percorsi. Ma sia Eugenia, che Vanessa avranno a che ridire nei confronti del tronista e, una delle due corteggiatrici, abbandonerà lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone molto vicino a Vanessa

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 maggio, si parlerà di Massimiliano Mollicone.

Andrà in onda l’esterna del tronista con Eugenia, in cui la corteggiatrice ammetterà di sentirsi piuttosto cambiata in meglio. L’esterna è ambientata all’interno dello studio e anche Massimiliano Mollicone ammetterà di essere cresciuto grazie alla frequentazione con Eugenia.

L’esterna con Vanessa sarà molto romantica. La ragazza dichiarerà il suo trasporto al tronista attraverso degli striscioni e poi, tra i due, scatterà il bacio. La vicinanza tra Massimiliano Mollicone e Vanessa, impensierirà molto Eugenia, che cercherà di avere delle risposte dal tronista, indisponendo Vanessa.

Anticipazioni Uomini e Donne: Vanessa abbandona lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, dopo un’esterna molto romantica, Vanessa confesserà i suoi sentimenti a Massimiliano Mollicone, ma in studio l’atmosfera si scalderà.

Eugenia cercherà un confronto con il tronista, subito dopo l’esterna, infastidendo la rivale che, prima, glielo farà presente e, poi, deciderà d’abbandonare lo studio. Massimiliano Mollicone la seguirà fuori.

La reazione forte della corteggiatrice darà uno spunto a Carolina, corteggiatrice di Giacomo Czerny. La ragazza, accusata spesso d’avere delle reazioni molto forti, punzecchierà il tronista.

Carolina sottolineerà che le reazioni forti non sono qualcosa di così strano e che sia normale, a volte, voler andare via. Giacomo replicherà che tocca a lui, però, capire se queste reazioni di pancia gli piacciono.

