Fariba Tehrani show a L’Isola dei Famosi. La naufraga, in postazione nomination nella puntata di questa sera, si lascia andare ad un discorso prolisso e senza conclusione inerente al concorrente da lei votato, ossia Awed. Il suo intervento, lungo più del dovuto, porta l’inviato Massimiliano Rosolino a costringerla a tornare in Palapa per proseguire così la diretta.

Fariba Tehrani in postazione nomination

Fariba Tehrani è indubbiamente una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio del reality la naufraga si è contraddistinta per grinta, coraggio e per alcune caratteristiche che l’hanno resa antipatica alla maggior parte dei compagni di viaggio.

Non solo per via di alcune menzogne e trame segrete al fine di destabilizzare l’equilibrio del gruppo, ma anche per una eccessiva pesantezza nel modo di porsi, di parlare e di esaltare la propria ragione in qualsiasi circostanza.

Anche per questo motivo Fariba è stata più volte votata dal gruppo e finita in nomination. Nel corso della puntata di questa sera la mamma di Giulia Salemi ha dato nuovamente dimostrazione della sua spiccata loquacità.

Fariba Tehrani portata via da Massimiliano Rosolino

In postazione nomination la concorrente si è lasciata andare ad un lungo discorso senza rendersi conto di essere andata oltre i tempi televisivi concessi.

Il nome da lei scelto, ossia Awed, ha portato anche ad una giustificazione della sua nomination: il suo intervento per illustrare le proprie ragioni, tuttavia, è durato più del dovuto. Tanto che è stato l’inviato del reality Massimiliano Rosolino a dover intervenire, inserendosi nella zona nomination e portando via di forza la Tehrani.

“Fariba forza, andiamo via“, l’ha incitata Rosolino mentre lei continuava a spiegare la motivazione della sua nomination contro Awed.

“No che sto parlando a mia figlia“, la risposta della concorrente, restia a staccarsi di lì poiché intenta a parlare con Giulia Salemi presente in studio. Alla fine, però, la concorrente ha dovuto cedere alla pressione di Rosolino, che l’ha presa dal braccio ed accompagnata nuovamente in Palapa. “Andiamo avanti con le nomination. Cioè è la prima volta nella storia de L’Isola dei Famosi che portano via una dalla zona nomination“, l’ironico commento di Ilary Blasi prima di continuare con la diretta.

Approfondisci

Andrea Cerioli, polemica per la frase sessista all’Isola dei Famosi: “Quando una donna non ce la fa…

Vera Gemma, scambio di coppia con Ilary Blasi. L’ex naufraga lancia la proposta: “Fai venire Francesco Totti qua”