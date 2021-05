Il film La scelta – The choice andrà in onda martedì 11 maggio alle ore 21:30 su Canale 5. Il cast e la trama del film drammatico che sarà trasmesso martedì sulla rete ammiraglia di Mediaset.

La scelta – The Choice: il cast del film tratto da un romanzo di Nicholas Sparks

La scelta – The Choice (The Choice in lingua originale) è un film drammatico e romantico statunitense che ha fatto il suo debutto nel 2016. È stato diretto dal regista e produttore statunitense Ross Katz traendo spunto da uno scritto di Bryan Sipe, basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, autore molto noto e apprezzato. Il libro è uscito nel 2007 e tratta la storia di due vicini di casa che hanno un colpo di fulmine l’uno per l’altro.

Il cast del film è composto da giovani attori e vede la partecipazione di Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling (che molti ricordano come protagonista di Smallville) e Tom Wilkinson.

La scelta – The Choice: la trama del film che sarà trasmesso martedì 11 maggio 2021 su Canale 5 alle ore 21:30

Travis Shaw (interpretato da Benjamin Walker) è un veterinario che vive a Wilmington. L’uomo si innamora a prima vista della sua nuova vicina di casa Gabby Holland (l’attrice Teresa Palmer), che si è trasferita da poco nella casa a fianco.

Gabby è una studentessa di medicina che malgrado Travis ha una relazione con un suo collega di nome Ryan (l’attore Tom Welling).

Con la continua assenza di Ryan i due giovani iniziano a vedersi più spesso e ad instaurare una relazione che piano piano metterà in crisi le certezze di Gabby nei confronti del suo ragazzo. La stessa ragazza, apparsa inizialmente in una grave crisi di sentimenti, decide di mettere da parte la forte attrazione per il veterinario e decide di sposare il fidanzato che le aveva avanzato la sua proposta di matrimonio.

Da qui però nulla è deciso e definitivo tanto che le vicende del film andranno avanti tra tira e molla e tra furiose liti che vedranno i protagonisti alle prese con un amore che indicherà loro la decisione giusta da prendere.