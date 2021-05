Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La scorsa giornata sembrava volervi causare delle importanti e negative ripercussioni anche per mercoledì, ma fortunatamente gli astri si sono disposti in maniera abbastanza favorevole per il vostro segno, carissimi amici del Leone! Mercurio è forte e deciso nei vostri piani astrali, donandovi un buon senso di leggerezza mentale e spirituale, fondamentale per affrontare tutte quelle piccole e grandi situazioni davanti a cui il destino sembra volervi porre!

Sempre lui sarà anche promotore di un aumento del vostro senso ironico, con buone ripercussioni sulle possibili conoscenze che potreste fare in giornata e per aiutarvi ad evitare dei possibili litigi o attriti con qualcuno.

Leggi l’oroscopo del 12 maggio per tutti i segni

Oroscopo Leone, 12 maggio: amore

Un notevole ed importante entusiasmo caratterizzerà la vostra giornata amorosa di mercoledì, sia che siate single o impegnati in una relazione stabile.

Qualche nuovo progetto per il futuro, come un viaggio estivo o una gita fuori porta nel fine settimana, potrebbe animare un po’ le cose per voi del Leone che da tempo vivete in una relazione stabile! Mentre voi single potrete sfoderare tutto il vostro carisma, unito alla rinnovata ironia, per conquistare qualche bel cuore.

Oroscopo Leone, 12 maggio: lavoro

Amici nati sotto il segno del Leone, grazie al buon supporto di Mercurio sul posto di lavoro dovreste essere in grado di puntare dritti verso le vostre mete, indipendentemente da quanto siano ambiziose! Una buona dose di intelligenza potrebbe investirvi nel corso di mercoledì, rendendovi più semplice superare ogni ostacolo che il destino sembra potervi porre lungo la strada!

Oroscopo Leone, 12 maggio: fortuna

Benino anche per la Dea bendata della fortuna, seppur non abbia nulla di così grande ed entusiasmante in serbo per voi. Non disperatevi, perché tanto le cose sembrano voler andare per il verso giusto senza rovinarvi l’umore!