Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari amici del Sagittario, nel corso di questo bel mercoledì potrete godere della presenza di Saturno nei vostri piani astrali! Grazie a lui sarete più invogliati e fluenti nelle vostre interazioni con il mondo che vi circonda, sia nei rapporti stratti che in quelli con i colleghi e i superiori.

Plutone, poi, vi spinge ad un accentuato dinamismo che si rifletterà nei vari ambiti della giornata, permettendovi di non farvi abbattere dalle piccole complicazioni e di aggirare i colpi funesti che il destino vuole porvi davanti. Una buona capacità di adattamento trasformerà le sfide giornaliere in semplici giochetti per voi!

Leggi l’oroscopo del 12 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 12 maggio: amore

Questo bel mercoledì sembra voler accentuare la vostra sensibilità affettiva, permettendovi di vivere qualche nuova ed importante emozione dal contatto con gli estranei.

Ottime, dunque, le possibilità che gli astri riservano a voi amici single del Sagittario in questa giornata! Potrebbe, però, non trattarsi di nessuna conoscenza che si trasformerà in una stabile e duratura relazione, ma poco importa, divertitevi!

Oroscopo Sagittario, 12 maggio: lavoro

Grazie alla buona dose di dinamismo che Plutone vi garantisce, sul posto di lavoro dovreste essere in grado di risolvere qualsiasi problema vi si presenti al cospetto in modi veramente ingegnosi! I transiti sembrano anche favorire l’inizio di alcuni progetti che avevate messo da parte per il poco tempo che riuscivate a dedicargli.

Oroscopo Sagittario, 12 maggio: fortuna

Infine, per quanto riguarda l’influsso della Dea bendata della fortuna, non sembrano esserci grosse novità alle porte. Non è un aspetto negativo, perché con queste belle prospettive sarete voi a decidere di non rivolgervi al destino!