Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, la vostra bella giornata di mercoledì sembra essere illuminata dai transiti eccellenti di Plutone e Nettuno nei vostri piani astrali! Grazie al loro buonissimo supporto riuscirete ad eccellere in qualsiasi ambito decidiate di impegnarvi. Inoltre, dovrebbero accentuare la vostra lucidità mentale, permettendovi di prendere alcune importanti decisioni in ambito famigliare e sentimentale.

Queste decisioni sembrano poter avere alcune fondamentali ripercussioni sul vostro futuro, ma grazie al supporto degli astri dovreste essere in grado di seguire le strade giuste!

Oroscopo Scorpione, 12 maggio: amore

Cari Scorpione impegnati in una relazione sentimentale nuova o duratura, questo mercoledì potrebbe mettervi davanti all’evidenza che qualcosa nel vostro rapporto non vi piace così tanto. In tal caso, per quanto sofferta possa essere l’eventuale ripercussione, affrontate la questione con la vostra dolce metà.

Se è arrivato il momento di ripartire, fatelo con il sorriso sul volto e il cuore pieno di speranza, altrimenti vi aspetta una lunga e tortuosa strada per risolvere le cose, ristabilendo la pace ma saldando anche in profondità i vostri sentimenti.

Oroscopo Scorpione, 12 maggio: lavoro

Nessun problema dovrebbe assolutamente intaccare il vostro lavoro, purché sia per voi gratificante e soddisfacente. Qualche importante salto avanti vi attende grazie allo smisurato impegno che avete saputo mettere nella vostra professione nell’ultimo periodo.

Se ambite al successo, la vostra strada inizia qui, percorretela con intraprendenza!

Oroscopo Scorpione, 12 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna può offrirvi in questa giornata sembra potersi concretizzare in parecchi modi e tutto dipenderà quasi esclusivamente da ciò che volete ottenere o cambiare. Amici dello Scorpione, procedete a passi sicuri, un buon numero di forze vi sostiene e spalleggia!