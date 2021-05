Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, i transiti che caratterizzeranno il vostro mercoledì sembrano regalarvi un quadro abbastanza altalenante. Seppur in linea di massima sembri essere tutto positivo, dalle relazioni amorose, al lavoro, qualche pianeta dissonante sembra voler rendere la vostra giornata leggermente meno lieta.

Nulla che vi cambierà irrimediabilmente le sorti future, né che possa rendere la vostra giornata brutta, non preoccupatevi! Queste influenze negative sembrano poter intaccare in particolar modo la vostra sfera famigliare, causando un qualche tipo di litigio che richiederà un po’ di attenzione da parte vostra.

Oroscopo Toro, 12 maggio: amore

Voi Toro impegnati dovreste trovarvi davanti ad un mercoledì abbastanza positivo, anche se Saturno sembra volervi causare un qualche piccolo inciampo. Nulla di eccessivo, ma sembrate essere un po’ distratti rispetto agli umori e alle sensazioni della vostra dolce metà.

Fermatevi un attimo, parlatene assieme e cercate di capire se ci sia qualcosa che non vada tra di voi o se semplicemente sia causa del vostro umore leggermente compromesso da un sonno non proprio tranquillo.

Oroscopo Toro, 12 maggio: lavoro

Buone le prospettive lavorative, dove sembra che possa venirvi assegnata una mansione abbastanza particolare e stimolante. Potrebbe anche costituire una sfida, richiedendo un qualche tipo di pensiero laterale per essere affrontata e vinta, ma certamente non è un problema per voi!

Combattivi e determinati, procuratevi quella gratificazione rimboccandovi le maniche!

Oroscopo Toro, 12 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, infine, sembra volervi riservare qualcosa di stimolante nel corso di questa giornata, carissimi amici del Toro! Non è chiaro se si tratti di quella sfida lavorativa, oppure se una sorpresa vi attenda in serata, ma non è importante saperlo in anticipo, godetevi la sorpresa!