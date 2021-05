Andrà in onda mercoledì 12 maggio 2021 in prima serata su Rai2 il film sentimentale After. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Anna Todd. La trama e le curiosità sul film After.

After: gli interpreti del film

After è un film drammatico sentimentale del 2019 per la regia di Jenny Gage. La storia raccontata nel film è ispirata e basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Il film vede come protagonista Tessa Young interpretata da Josephine Langford, che è una studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta e burrascosa con il misterioso Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin.

After: la trama del film

La protagonista della vicenda è la diciannovenne Tessa, una studentessa modello la cui vita è condizionata dalla presenza della soffocante madre Carol.

Tessa prenderà una decisione che la porterà volutamente per la prima volta lontana da casa e lontana dallo storico fidanzato, il solito bravo ragazzo che tanto la ama. Si iscrive all’università di Washington dove inizia ad ampliare il suo cerchio di conoscenze e viene a contatto con Hardin, un ragazzo del quale rimane folgorata. La vita di Tessa scorre tra le nuove dinamiche della sua vita che ancora non riesce ad accettare e metabolizzare del tutto.

Quando la ragazza si convince a farlo e ad aprirsi a nuova vita incappa in una gaffe che la mostrerà diversa agli occhi dei nuovi amici che ha intorno.

Nel continuare a fare i conti con un fidanzato distante e sempre più geloso, si ritrova ad apprezzare sempre di più il fascino di Hardin tanto da cedere per la prima volta ad un loro bacio. Da qui inizia la tormentata liaison con il tenebroso ragazzo tanto diverso da lei e così sfuggente da alimentare nella ragazza la voglia di starci insieme. In una serie di tira e molla il ragazzo farà stare male Tessa alle prese per la prima volta con una situazione così altalenante, che la vedrà inficiare anche il suo percorso di studi sempre più deficitario anche secondo la madre Clara.

Tessa si muoverà in questo contesto, cercando di giustificare e di capire sempre le azioni del ragazzo, fino a quando non affiorerà un segreto di lui che metterà in bilico ulteriormente la loro storia d’amore.