Chloe Facchini, precedentemente conosciuta come Riccardo Facchini, chef de La Prova del Cuoco, ha recentemente fatto coming out dichiarandosi una donna transgender. Chloe Facchini ha spiegato ai suoi follower di aver iniziato il suo percorso di transizione, e di essersi sentita sin da bambino una donna. Ora il volto della trasmissione culinaria di Antonella Clerici si chiama Chloe ed è “orgogliosa in quanto donna transgender” e più felice che mai. La conduttrice nel mostrare il suo supporto, però, fa un piccolo scivolone.

Chloe Facchini de La Prova del Cuoco ha fatto coming out

Chloe Facchini era nota prima della sua transizione come Riccardo, un personaggio molto conosciuto negli studi televisivi, grazie a La Prova del Cuoco.

La chef ha lavorato sia con Antonella Clerici che con Elisa Isoardi, incantando i telespettatori con i suoi manicaretti. Oggi Chloe ha spiegato con un coming out ai suoi fan di star compiendo un percorso di transizione, che l’ha portata dall’essere Riccardo Facchini alla persona che è oggi.

L’annuncio su Instagram di Chloe Facchini

“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina.

Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco“, ha spiegato Chloe sul suo profilo Instagram.

La chef ha spiegato di essere consapevole che “Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro“.

Il commento di Antonella Clerici

A supportare la chef Chloe Facchini nel suo percorso sono tantissimi, tra cui le ex colleghe de La Prova del Cuoco Natalia Cattelani e Luisanna Messeri. Le due cuoche si sono immediatamente rivolte a lei chiamandola Chloe, ma sembra che Antonella Clerici avrà bisogno di un po’ di tempo per abituarsi.

La conduttrice ha voluto manifestare il suo sostegno, ma scrivendo “Riki” corredando il commento con un cuore. Antonella Clerici è scivolata in quello che viene chiamato deadnaming, cioè usare l’appellativo che “muore” nel momento in cui una persona transgender sceglie il nome che identifica la sua vera identità.

Chloe Faccini la corregge con garbo: “Ora Chloe. Ti voglio bene“.

