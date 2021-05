Crisi per Gemma Galgani. La Dama, nella puntata di Uomini e Donne del 12 maggio, si è aperta in uno sfogo molto scoraggiato.

Gemma Galgani ha deciso di tornare a frequentare Aldo, una scelta che non convince molto né il pubblico, né gli opinionisti in studio.

Gemma Galgani in crisi: tutte le motivazioni

La puntata Di Uomini e Donne del 12 maggio è iniziata con la dichiarazione di resa di Armando, che presenta le ennesime scuse a Maria De Filippi per la menzogna raccontata alla redazione e al pubblico: “Quando tu mi fai notare delle cose… Io ci resto un po’ male… Il mio silenzio non è una mancanza di rispetto“.

Dopo tocca a Gemma Galgani che sembra nel pieno di una crisi. Nel solito sfogo copia e incolla dietro le quinte, tra le lacrime, la Dama lancia una massima di vita: “l cuore non è razionale, il cuore non sente ragione, il cuore va… Se mi tolgono i sogni che cosa mi rimane a quest’età?”. L’umore della Dama sembra più triste del solito: “Mi sento come se avessi perso una parte di me che non riesco più a ritrovare”.

Crisi per Gemma Galgani: gli attacchi degli opinionisti

Gemma Galgani è in crisi, le ragioni del suo malessere riguardano Aldo. Dopo settimane in cui Gemma Galgani ha parlato d’amicizia e ha rifiutato il Cavaliere, adesso la Dama ha improvvisamente cambiato idea: “Il mio interesse verso Aldo è cambiato“.

Un cambio d’intenti poco credibile, che solleva non pochi dubbi. Come ha sottolineato anche Tina Cipollari: “Sai cosa ti lasci trasportare? Dalle telecamere… Ma che combinazione è cambiato nel momento in cui frequenta Isabella“.

Anche Gianni Sperti ha detto la sua: “Le attrazioni fatali di Gemma, dalla sera alla mattina… Si può cambiare idea, ma non si possono provare emozioni se non le provi“. Malgrado tutto, la Dama ha continuato imperterrita a difendersi: “Io ragiono col cuore, tu con la testa“.

