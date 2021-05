Il presentatore romano Flavio Insinna non andrà in vacanza questa estate perché sarà alla conduzione dello storico programma Il pranzo è servito. Vacanze rimandate, insomma, per riportare il programma in televisione dopo più di 28 anni.

Il pranzo è servito: il programma di Corrado

Forse ai più giovani il titolo non dirà nulla ma magari ad alcuni telespettatori affezionati, il nome del programma porterà alla mente dei buoni ricordi. Torna dopo ben 28 anni il quiz Il pranzo è servito e questa volta lo fa sulla rete ammiraglia della Rai.

Rai 1 è pronta ad ospitare una rivisitazione del programma tv che fece il suo esordio su Canale5 nel settembre del 1982.

Lo show fu presentato nelle sue prime otto stagioni dall’indimenticato Corrado, presentatore rimasto nei cuori di tanti telespettatori. Il gioco nacque da una idea vincente dello stesso presentatore e da due degli autori più apprezzati della tv italiana ovvero Stefano Jurgens e Stefano Santucci, autori tra gli altri di programmi di grande successo come La Corrida, Ciao Darwin ed Avanti un Altro.

Il pranzo è servito: le regole del gioco

Il format del gioco era semplice: ogni puntata era composta da due parti nelle quali il concorrente si doveva cimentare con delle domande su delle curiosità, come il più classico dei quiz, oppure effettuare delle simpatiche prove pratiche.

La risposta corretta o il superamento della prova dava la possibilità al concorrente di girare una ruota per svelare un tassello di quelle che erano portate di una pranzo. Lo scopo del gioco era riuscire a comporre il pranzo nella sua interezza, raggiungendo la prova finale.

Il pranzo è servito: quando comincia e dove vedere la nuova edizione con Flavio Insinna

La nuova edizione del programma tornerà nel periodo estivo a partire da lunedì 28 giugno 2021 su Rai1 e vedrà alla conduzione Flavio Insinna.

Non si ferma dunque il conduttore romano, punta di diamante della Rai per i quiz, che per l’occasione metterà in pausa la sua conduzione all’ Eredità per cimentarsi in questa nuova avventura nella finestra che andrà in onda dopo il TG intorno alle ore 14:00.