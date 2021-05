Continua su Italia 1 la saga dedicata all’ex spietato assassino John Wick. Il secondo capitolo della saga, John Wick – Capitolo 2, va in onda mercoledì 12 maggio alle ore 21:20. La trama del film che vede Keanu Reeves nel ruolo di protagonista.

John Wick – Capitolo 2: le curiosità sul film

John Wick – Capitolo 2 (2017) è il secondo capitolo della saga dell’omonimo ex assassino e diretto dal regista Chad Stahelski. Il protagonista è interpretato da Keanu Reeves, attore divenuto noto al grande pubblico grazie all’interpretazione, tra le tante sue, del protagonista della saga cinematografica di Matrix chiamato Neo.

Una curiosità è legata all’attore e alle fasi precedenti all’interpretazione dello stesso Neo, quando non fu proprio la prima scelta della produzione del film che si era direzionata su altri nomi di attori. Il ruolo infatti fu prima pensato su misura e successivamente proposto prima a Brendon Lee e poi agli amatissimi Johnny Depp e Will Smith che per un motivo o per l’altro rifiutarono tutti consegnando Keanu Reeves alla leggenda.

In questo secondo capitolo della saga l’attore canadese ha collaborato tra gli altri con Ian McShane, Ruby Rose e Common ed ultimo, ma non meno importante, il nostro noto attore connazionale Riccardo Scamarcio.

John Wick – Capitolo 2: la trama del film in onda su Italia1

Il film riprende in toto le questione che affliggono l’ex assassino John, ormai tornato in pista e sempre voglioso di riprendersi la sua vendetta. John Wick è riuscito a chiudere la questione del primo film e crede di potersi godere il riposo che aveva già deciso di prendersi in precedenza. Questo però non sarà più possibile quando un boss della mafia torna nella sua vita a richiedere il pagamento di un pegno del passato. Il boss è intenzionato ad assoldare l’ex assassino per fare fuori la sorella che non può certo rifiutare la missione.

Una volta messosi sulle tracce dell’obiettivo una serie di eventi metteranno John di fronte alla violazione di uno dei comandamenti della criminalità organizzata tanto da farci vedere il protagonista quasi spacciato. Riuscirà John a risolvere la questione e a tornare alla tanto agognata vita tranquilla?