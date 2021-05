La seconda parte della serie tv Lupin è pronta per il suo esordio sul catalogo di Netflix. Del resto la prima parte, i fan, l’avevano finita nel tempo di un sospiro e ora è arrivato l’atteso annuncio di Netflix: la seconda parte è in arrivo.

Lupin: la data d’uscita della seconda parte della serie di Netflix

Netflix ci ha abituato nel corso degli anni ad avere a che fare con i suoi annunci particolari ed in questo caso non ha disatteso le aspettative. Era già notizia nota che la seconda parte della serie tv con protagonista Omar Sy dovesse arrivare a breve e ora i fan, dopo un piccolo gioco come è abitudine di Netflix, svela il mistero.

Lupin: mistero svelato

Nel tweet dell’account ufficiale della piattaforma di streaming compare una immagine che annuncia la data di uscita della seconda parte ma c’è un ma.

Un ma che lascia gli spettatori di fronte ad un mistero da risolvere. Proprio come faceva il ladro gentiluomo con chi gli stava alle calcagna.

Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante: Assane ha nascosto la data di uscita proprio sotto il nostro naso. 👀 pic.twitter.com/RCETVX5YNG — Netflix Italia (@NetflixIT) May 10, 2021

Nel post si nota infatti l’immagine di lancio raffigurante Lupin su di un tetto della capitale francese intento a guardare nel vuoto sotto di lui. La città fa da sfondo con la sua moltitudine di tetti, con la Torre Eiffel che sovrasta tutto il resto, gli altri edifici alti della città che fanno da contorno ed un edificio in primo piano posto sotto il protagonista con due finestre accese.

Nulla più. Nulla di chiaro, quantomeno sulla data. In tanti quindi hanno iniziato a domandarsi quando dovrebbe uscire la seconda parte e quale fosse il mistero che Lupin ci stesse lasciando.

Nulla di più semplice in verità perché, stando all’ora precisa di pubblicazione del post, ci troviamo di fronte al più grande degli indizi. Basta infatti vedere l’orario di pubblicazione per svelare l’arcano: le 11:06. Arriva così quindi la data ufficiale di rilascio che avverrà l’11 giugno 2021, quando sarà pubblicata la seconda parte della serie che aveva lasciato sulle spine i fan con le sue prime 5 puntate.

Mistero svelato. Caso risolto.

