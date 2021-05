Nel corso di una delle ultime puntate di Unomattina Massimiliano Ossini ha parlato della sua esperienza estrema con la troupe di Linea bianca, il programma dedicato alla montagna da lui condotto.

Massimiliano Ossini: l’esperienza estrema

Ormai da diverse edizioni Massimiliano Ossini è il conduttore di Linea bianca, il programma di approfondimento dedicato alla cultura, allo sport e alla gastronomia montana. Accompagnato da professionisti del settore, Ossini è riuscito a ritagliarsi una nicchia televisiva di appassionati e curiosi che lo seguono con entusiasmo.

Ospite a Unomattina, Ossini ha raccontato una recente esperienza affrontata proprio per conto della trasmissione.

“Abbiamo dormito in una tenda nella neve a meno 29 gradi”. E ironizza: “Ero convinto di avere la tenda riscaldata. Eravamo a 3000 metri d’altezza”. Un’esperienza unica ed estrema: “Sono uscito dalla tenda per ammirare il ghiacciaio e ho pensato che non mi sarebbe ricapitato di dormire a meno 29 gradi. Ho misurato la temperatura dentro e fuori la tenda, era uguale: meno 29 gradi – confessa, concludendo con una precisazione – Per fortuna avevamo i sacchi a pelo”.

Massimiliano Ossini, il progetto in prima serata sulla Rai: Kalipè

Come specificato dal conduttore Marco Frittella, questo è stato il primo di una serie di appuntamenti a Unomattina con Massimiliano Ossini.

Il conduttore di Linea bianca, la cui ultima stagione si è conclusa il 24 aprile, porterà un po’ di montagna anche nello storico programma di Rai 1. Del resto, ammette Ossini: “La montagna è bellezza”. In attesa della prossima stagione di Linea bianca, che partirà a dicembre 2021, per Massimiliano Ossini sembrano essersi aperte le porte per un nuovo progetto televisivo. È di qualche giorno fa la notizia che proprio a Ossini sarebbe stato affidato un programma in prima serata su Rai 2 dal titolo Kalipè.

Sulla falsa riga di Linea bianca, anche Kalipè riguarderà il mondo della montagna e potrebbe andare in onda su Rai2 a luglio e agosto. Kalipè è un termine in uso nelle zone himalayane, un augurio il cui significato è poter ‘camminare sempre a passo corto e lento’. È anche il titolo di 2 libri scritti da Ossini dedicati alla montagna e alla felicità che quei panorami possono regalare.

