Oggi mercoledì 12 maggio 2021 avanza la settimana a suon di estrazioni delle combinazioni vincenti del Million Day. Il gioco, che regala un premio da 1 milione di euro a chi riesce a centrare la cinquina estratta , renderà noti i 5 numeri della combinazione poco dopo le ore 19:00. Segui i risultati su The Social Post.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Continuano nel terzo giorno della settimana le estrazioni del Million Day. Anche oggi mercoledì 12 maggio 2021 saranno tanti i giocatori che tenteranno nuovamente la fortuna puntando al milione di euro messo in palio dalle estrazioni del Million Day.

Nel fine settimana scorso, precisamente nei giorni di venerdì 7 maggio 2021, di sabato 8 maggio 2021 e di domenica 9 maggio 2021 il gioco del Million Day è riuscito a regalare 1 milione di euro a ben 4 giocatori che sono riusciti a centrare la cinquina vincente. Le vincite messe a segno sono state sparse in 4 regioni italiane e precisamente in Campania, Veneto, Calabria, ed infine Toscana.

Si aggiorna così il totale dei giocatori diventati milionari grazie al Million Day, che salgono dunque a 22 per quello che riguarda questo 2021 e a 168 sono invece quelli che hanno centrato la vincita da quando il gioco è stato lanciato nel 2018.

Million Day: le ultime estrazioni

Dopo le 4 vincite messe a segno nello scorso weekend non ci sono state notizie di altre vittorie e dunque le ultime messe a referto sono quelle verificatesi tra venerdì 7 e domenica 9 maggio. Continuerà da qui dunque la caccia alla combinazione anche in questa settimana, sperando che possa riservare le stesse soddisfazioni di quella passata.

Nella tabella in basso riportiamo adesso le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day:

MARTEDÌ 11/05 19 24 38 49 52 LUNEDÌ 10/05 4 29 43 48 49 DOMENICA 09/05 1 6 20 27 30 SABATO 08/05 16 24 31 35 40 VENERDÌ 07/05 4 11 19 53 55 GIOVEDÌ 06/05 8 14 21 49 55 MERCOLEDÌ 05/05 1 16 32 45 50 Le estrazioni effettuate nel Million Day negli ultimi 7 giorni.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.