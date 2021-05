Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Voi amici dell’Acquario dovreste avvertire una nuova voglia di conoscere gente ed impegnarvi in una relazione sentimentale. Ma questa tendenza cozza un po’ con la vostra naturale e proverbiale voglia di libertà, che spesso e volentieri vi frena dal cercare ed instaurare nuovi rapporti.

Mercurio e Venere avranno delle ottime ripercussioni sulla vostra capacità di dialogo e ascolto, permettendovi di instaurare qualche nuovo rapporto che starà poi a voi decidere come far evolvere. La Luna vi confonde leggermente, rischiando di farvi commettere qualche piccolo errore che potrebbe danneggiare le vostre ambizioni future e i progetti lavorativi che state seguendo.

Oroscopo Acquario, 13 maggio: amore

La giornata è piuttosto positiva per tutte le coppie stabili, con un rinnovamento delle vostre volontà amorose e dei progetti che potreste intraprendere assieme in futuro!

Voi single dell’Acquario, invece, sarete spinti da una nuova voglia di impegnarvi, conoscere gente e divertirvi, e dovreste stare particolarmente attenti a non farvi frenare dalla vostra natura schiva e diffidente. Cercate di divertirvi, non esistono solo la solitudine o le relazioni stabili!

Oroscopo Acquario, 13 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, seppur non dovreste incontrare nessuna tangibile difficoltà nel portare a termine le vostre mansioni giornaliere, nel caso decidiate di impegnarvi in qualcosa di nuovo potreste essere assaliti da un certo senso di sconforto.

Questo sembra dovuto a qualche piccolo errore che potreste commettere a causa della dissonanza della Luna, che potrebbe riportarvi all’inizio del vostro percorso per il successo.

Oroscopo Acquario, 13 maggio: fortuna

La Dea bendata sembra avere qualcosa in serbo per voi nel corso della serata di giovedì! Non è chiaro di cosa si tratti, né che ripercussioni avrà nel vostro futuro, ma voi tenete gli occhi aperti e lasciatevi guidare dal destino.