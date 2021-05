Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, la Luna, Venere e Mercurio sostengono la vostra bella giornata di giovedì, garantendovi alcuni felici momenti di spensieratezza! Dovreste essere interessati anche da una buona dose di concretezza che avrà importanti e notevoli ripercussioni sul luogo di lavoro.

Marte ostile potrebbe causare qualche intoppo, fortunatamente però di secondaria importanza e senza preoccupanti ripercussioni. Prestate solo attenzione ai sentimenti e alle sensazioni della vostra dolce metà, nel caso siate impegnati, perché potrebbe avvertirvi come leggermente distanti e poco attenti alle sue esigenze.

Leggi l’oroscopo del 13 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 13 maggio: amore

Voi single della Bilancia potreste essere davanti ad alcune importanti possibilità per fare nuove conoscenze in questo bel giovedì! Non è chiaro se si possa trattare di nuove relazioni stabili o di semplici e divertenti avventure, ma non tiratevi indietro in ogni caso!

Per chi, invece, è impegnato, potrebbe essere arrivato il momento di dedicare qualche attenzione in più alla vostra dolce metà, dopo qualche assenza causata da impegni esterni o dal lavoro.

Oroscopo Bilancia, 13 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, sembrate poter essere investiti da un’importante dose di concretezza che vi permetterà di portare a termine qualsiasi cosa vi siate prefissati in giornata. Occhio solo agli inciampi che Marte potrebbe tendervi, non sembrano essere nulla di preoccupante, ma potrebbero rallentarvi leggermente.

Oroscopo Bilancia, 13 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra avere un granché in serbo per voi in giornata, cari amici della Bilancia. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, ma evitate investimenti ed inutili spese azzardate per ora.