Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, il vostro giovedì, nonostante una forma fisica non esattamente smagliante, sembra essere comunque abbastanza sereno e positivo! Marte sembra essere il principale antagonista della vostra giornata, rendendovi leggermente distratti e irritati. Oltre a lui anche Mercurio e Venere non sono esattamente in posizioni ottimali nei vostri piani astrali.

Siete spinti a voler realizzare alcune cose importanti, ma non riuscirete ad impegnarvici come vorreste perché le vostre energie risentono parecchio dei transiti dissonanti, accentuando il senso di irritazione generale che vi colpisce. La giornata è, però, tutto sommato buona per i sentimenti amorosi!

Oroscopo Capricorno, 13 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile la giornata di giovedì non dovrebbe porvi davanti a nessuna sfida difficoltosa!

Con la vostra dolce metà le cose procedono al meglio, cari amici nati sotto il Capricorno, e dovreste solo stare attenti a non pretendere chissà cosa da voi stessi. Voi single, invece, dovreste soffrire eccessivamente dell’irritazione generale, diminuendo drasticamente le possibilità di conquista.

Oroscopo Capricorno, 13 maggio: lavoro

La sfera lavorativa dovrebbe essere quella che soffre maggiormente dei brutti transiti della giornata, causandovi qualche notevole rallentamento rispetto ad alcuni progetti importanti. Nulla che possa mettervi in brutte posizioni future, non preoccupatevi, ma anche in questo ambito cercate di non pretendere troppo da voi stessi!

Oroscopo Capricorno, 13 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata è piuttosto limitato nella vostra giornata, cari amici del Capricorno. Gli astri vi suggeriscono di evitare quegli investimenti che già da tempo state valutando, almeno per questo giovedì.