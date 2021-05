Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il cielo che vi attenderà nelle prime ore di giovedì sembra volervi regalare una giornata veramente positiva e solare! A sostenervi dall’alto della vostra orbita celeste ci sarà la Luna, protagonista di questa giornata di oroscopo, che andrà ad unirsi ai già presenti e positivi Venere e Mercurio!

La giornata dovrebbe essere priva di pensieri negativi, all’insegna della leggerezza mentale e spirituale, con notevoli ed importanti ripercussioni sulla vostra sfera sociale. Non potrete, però, contare su grandi energie, né su un livello di salute ottimale, ma non dovrebbero costituire dei reali problemi.

Oroscopo Gemelli, 13 maggio: amore

Sotto il piano amoroso potreste essere leggermente intaccati dalla posizione non esattamente ottimale di Giove. Il rischio è di puntare troppo in alto, o affrettare eccessivamente i tempi con la vostra dolce metà, che potrebbe leggermente spazientirsi di tutte le vostre insistenze.

Le possibilità per voi single dei Gemelli, però, sono veramente buone, grazie alla nuova socievolezza che vi anima la giornata.

Oroscopo Gemelli, 13 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, seppur il vostro livello di energie non sia così tanto alto, non dovreste incappare in alcun tipo di problema o ritardo. Continuate sulla vostra strada, per ottenere qualsiasi miglioria desideriate dalla vita. Occhio solo alle spese nell’immediato futuro perché gli astri sembrano poter avere qualcosa di negativo in serbo per voi sotto questo punto di vista.

Oroscopo Gemelli, 13 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna è abbastanza forte nei vostri piani astrali di giovedì, carissimi amici nati sotto il segno dei Gemelli. Grazie a lei sperimenterete quel buon senso di tranquillità e leggerezza che permeerà la vostra bella giornata, ma nessuna sorpresa all’orizzonte.