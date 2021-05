Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, questo giovedì di maggio sembra volervi donare un’ottima serie di influssi favorevoli! In particolar modo, ai già ottimali Venere e Mercurio, si aggiungerà l’importante sostegno della Luna, forte e preponderante nei vostri piani astrali! Dovreste godere di un’eccellente dose di energie che si uniranno alla vostra naturale forza di spirito, per permettervi di affrontare e superare con il sorriso le piccole complicazioni che Saturno vi pone lungo il percorso.

La vostra intraprendenza non dovrebbe subire contraccolpi, ma la strada che vi porterà al successo sembra essere particolarmente difficoltosa in questo giovedì.

Oroscopo Leone, 13 maggio: amore

Buonissime possibilità illumineranno il cielo sopra alle vostre belle relazioni, cari amici nati sotto il segno del Leone! Si configura una giornata all’insegna delle emozioni che vi legano alla vostra dolce metà, portando momentaneamente in secondo piano l’aspetto erotico e passionale.

Ciò che gli astri riservano a voi amici single non sembra essere così tanto emozionante, ma la serata sarà caratterizzata da un’elevata voglia di divertimento!

Oroscopo Leone, 13 maggio: lavoro

Bene sul lavoro, purché evitiate di iniziare grandi moli di nuovi progetti in giornata. Seppur siate naturalmente spinti a inseguire con intraprendenza i vostri progetti e obbiettivi, la giornata renderà il vostro percorso pieno di ostacoli a causa della dissonanza di Saturno. Se non doveste cercare di brillare ed eccellere, allora il giovedì si chiuderà senza alcun problema!

Oroscopo Leone, 13 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra essere decisamente interessata ad allietarvi ulteriormente la giornata, cari amici del Leone! Entro sera sarete interessati da una notizia veramente buona, mentre si configurano anche ottime possibilità di guadagno nell’immediato futuro!