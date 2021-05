Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi amici dei Pesci, quella di giovedì sembra essere una giornata piuttosto favorevole e positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale e quella lavorativa! Mercurio e Venere sono dissonanti nei vostri piani astrali, ma Marte soffia forte sulle vostre vele garantendovi delle rinnovate ed ottime energie, oltre ad una buona dose di volontà per impegnarvi sul lavoro!

Una brutta sfiducia in voi stessi potrebbe causarvi alcune incertezze nel corso di questa giornata, rallentando un po’ i vostri possibili progetti per il futuro, ma basterà lasciarli un attimo in pausa e tutto andrà per il meglio! Buone le possibilità che vi attendono sia in famiglia che in amore!

Oroscopo Pesci, 13 maggio: amore

Voi Pesci impegnati in una relazione stabile, data la giornata positiva potreste cercare il conforto della vostra dolce metà per ritrovare un po’ di fiducia in voi stessi.

Nel caso, invece, siate single gli astri non sembrano avere promesse o regali in serbo per voi, ma questo non significa che le vostre possibilità di conquista siano completamente azzerate! L’importante è che non vi facciate cogliere dallo sconforto nel caso non riusciste ad ottenere nulla.

Oroscopo Pesci, 13 maggio: lavoro

Molto bene sul posto di lavoro, ma per concludere la giornata con il sorriso è importante che non vi impegniate per raggiungere qualche nuovo obbiettivo, perché non sembrano essere affatto favoriti. L’impegno non vi manca, però, e al più potreste farvi carico di qualche mansione aggiuntiva nel caso in futuro vogliate raggiungere un qualche tipo di miglioramento nella vostra posizione.

Oroscopo Pesci, 13 maggio: fortuna

Bene per la Dea bendata della fortuna che sembra volervi attendere al varco di giovedì con una bellissima sorpresa cari amici dei Pesci! Potrebbe stupirvi già di prima mattina, quindi tenete gli occhi aperti per cogliere i segnali del destino!