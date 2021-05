Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi amici del Sagittario dovreste trovarvi davanti ad un’ottima giornata grazie al transito della Luna che nei vostri piani si configura come positiva! Infatti, seppur Giove, Mercurio e Venere siano decisamente dissonanti per voi, il luminare notturno riesce a mitigarne quasi completamente gli effetti negativi, garantendovi alcune ore di conviviale felicità, prive di problemi e ostacoli.

Una grande dose di energie dovrebbe accompagnarvi fino a sera, ma dovreste prestare particolare attenzione a non chiedere troppo a voi stessi. Bassissime possibilità attendono voi amici single, che al più potreste ottenere qualche cocente delusione.

Oroscopo Sagittario, 13 maggio: amore

La vostra sfera sentimentale ed amorosa di giovedì, cari amici del Sagittario, sembra priva di qualsiasi tipo di sconvolgimento, sia positivo che negativo, quindi godetevi la tranquillità nel caso siate impegnati!

Voi single, invece, forse potreste far meglio ad evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore in questa giornata perché gli astri non sembrano proprio accentuare le possibilità di conquista, quanto piuttosto restituirvi una brutta delusione.

Oroscopo Sagittario, 13 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste tranquillamente riuscire a concludere tutte le cose strettamente necessarie, senza incappare in grandi difficoltà! Anche qui, però, mettete da parte le vostre mire ambiziose perché comunque il contesto astrale non è così esattamente positivo e potreste solo finire per non ottenere nulla di nuovo ma con un notevole esborso di energie.

Oroscopo Sagittario, 13 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata, infine, è lì al vostro fianco ad accompagnarvi mano nella mano dentro a questo buon senso di tranquillità che la giornata sembra volervi restituire, senza però grosse sorprese o emozioni nuove.