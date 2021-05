Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, il vostro giovedì sembra configurarsi come prevalentemente negativo, assoggettato dalla brutta posizione della Luna nei vostri piani astrali, assieme a Mercurio e Venere, entrambi dissonanti. Non dovrebbero attendervi grossi problemi nel futuro, purché in giornata riusciate a calcolare debitamente i vostri passi, evitando litigi e battibecchi che potrebbero far degenerare le situazioni.

Marte è positivo, fortunatamente, e sembra potervi garantire una buonissima dose di energia, utile per portare a termine gli incarichi lavorativi e per curarvi un po’ del vostro benessere fisico e mentale. Dedicatevi a voi stessi in questo giovedì, ma senza ignorare o mettere da parte il vostro eventuale partner.

Oroscopo Scorpione, 13 maggio: amore

I vostri vari rapporti interpersonali, carissimi Scorpione, sembrano dover procedere abbastanza bene nonostante le varie dissonanze che vi interesseranno.

Solamente all’interno della vostra coppia stabile potreste incontrare qualche problema, ma solo nel caso in cui non dedichiate le giuste e doverose attenzioni alla vostra dolce metà. Ricordatevi che nelle giornate negative, il suo sostegno può essere veramente una carta vincente.

Oroscopo Scorpione, 13 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste stare particolarmente attenti a non prendervi troppo peso sulle spalle perché la vostra produttività non è certamente al massimo della forma. Con Marte che vi spalleggia dovreste comunque essere in grado di concludere tutto ciò che la giornata vi richiede e fermatevi lì, senza strafare per mettervi in mostra.

Oroscopo Scorpione, 13 maggio: fortuna

Evitate anche di pensare troppo alle nuove opportunità che la Dea bendata della fortuna potrebbe garantirvi, perché sapete bene che quando una giornata è negativa il suo influsso è quasi sempre bloccato da qualche transito dissonante. Cercate di non farne un problema, ci saranno momenti più favorevoli!