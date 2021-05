Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il vostro giovedì, amici del Toro, vedrà l’ingresso della Luna in angolo dissonante all’interno della vostra orbita celeste. La sua presenza spesso vi causa delle brutte giornate e, purtroppo, questa non sembra essere da meno. I vostri piani e progetti per la giornata subiranno dei notevoli ritardi, mentre qualche piccola complicazione potrebbe sorgere anche all’interno delle vostre varie sfere relazionali.

Potrete però, nel contempo, contare anche sul buon sostegno di Venere e Mercurio che entro fine settimana sembrano volervi regalare delle buone possibilità di guadagno.

Oroscopo Toro, 13 maggio: amore

Nella vostra relazione stabile, cari amici del Toro, non dovreste trovarvi davanti a nessun grosso problema sotto il piano sentimentale. Ma gli astri sembrano suggerire la possibilità che una qualche questione di tipo economico possa inserire prepotentemente tra le vostre mura domestiche, e potrebbe essere un’ottima idea cercare di risolverla.

Chiedete il supporto della vostra dolce metà, sicuramente potrà aiutarvi efficientemente!

Oroscopo Toro, 13 maggio: lavoro

Benino sul posto di lavoro, purché riusciate a tenere leggermente a freno la vostra vena combattiva e non vi riempiate di incarichi che non riuscirete a portare a termine. Il vostro spirito, cari Toro, vi fa sempre puntare in alto, cercando di cogliere ogni occasione per brillare e dimostrare il vostro valore, ma cercate di evitarlo questo giovedì o potreste solo rimetterci.

Oroscopo Toro, 13 maggio: fortuna

Non affidatevi troppo al pensiero che la Dea bendata della fortuna possa avere qualcosa in serbo per voi nel corso di questa giornata. Purtroppo, il vostro cielo nuvoloso ne intacca l’influenza, ma come al solito non è una notizia così tanto negativa!