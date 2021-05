Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Voi della Vergine sembrate essere davanti ad un giovedì potenzialmente negativo a causa della brutta posizione della Luna alle vostre spalle. Ma grazie alla vostra ottima volontà e ad un paio di transiti favorevoli, i problemi che potrebbe causarvi non sembrano essere così difficili da fronteggiare e schiacciare!

Un certo senso di nervosismo e agitazione sembra caratterizzare la giornata, ma non dovreste subirne notevoli contraccolpi. La sfera lavorativa sembra potervi regalare buone possibilità, così come anche il rapporto con la vostra dolce metà, ma voi dovreste avvertire un generale senso di insoddisfazione non esattamente giustificato e motivato.

Oroscopo Vergine, 13 maggio: amore

La vostra sfera relazione dovrebbe potervi garantire una giornata con un notevole incremento della libido e della passionalità! Le cose con la vostra eventuale dolce metà dovrebbero procedere al meglio, così come voi Vergine single potreste presto conoscere qualcuno di entusiasmante che farà nuovamente battere il vostro cuore.

Occhio solo a non farvi schiacciare da quel senso di insoddisfazione, provate ad affrontarlo capendone le ragioni e, magari, risolvendole.

Oroscopo Vergine, 13 maggio: lavoro

Sul lavoro sarete motivati ancora una volta a dare il massimo di cui siete capaci, garantendovi qualche importante passo avanti rispetto alle vostre ambizioni. Nulla di eccessivamente emozionante e questo potrebbe farvi cadere nuovamente nell’assenza di soddisfazione per quello che site riusciti ad ottenere.

Oroscopo Vergine, 13 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata potrebbe garantirvi, cari amici della Vergine, non sembra dovervi regalare chissà quali nuove ed entusiasmanti sorprese o emozioni. Qualcosa vi attende, lasciatevi stupire dal destino, e cercate ci non forzarlo per ottenere quello che volete.