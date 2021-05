Mercoledì 13 maggio 2021 va in onda alle 21:30 in prima serata su Canale5 il film Poveri ma ricchissimi. Il cast e la trama della commedia in onda su Canale 5 appuntamento per tutti gli amanti del genere.

Poveri ma ricchissimi: il cast del film in onda oggi alle 21:30 su Canale5

Il film Poveri ma ricchissimi è una commedia del 2017 diretta da Fausto Brizzi, sequel del primo fortunato capitolo Poveri ma ricchi che a differenza di quest’ultimo non è un rifacimento ma bensì un nuovo soggetto dello stesso regista e di Marco Martani.

Il film continua a seguire le gesta della simpatica famiglia Tucci alle prese con il ritorno a casa in quel di Torresecca.

La pellicola vanta un cast d’eccezione con visi conosciuti della comicità italiana e non solo. Tra i protagonisti che danno vita ai personaggi della sgangherata famigliola infatti troviamo Christian De Sica, celebre attore comico e uno dei massimi esponenti del filone dei cinepanettoni italiani, il comico e attore Enrico Brignano, poliedrico artista e presentatore amato dal pubblico italiano, la brava imitatrice Lucia Ocone, divenuta nota per i suoi personaggi nelle trasmissioni del ciclo Mai dire, l’eterna Anna Mazzamauro, lei che è stata la signorina Silvani nel negli indimenticati film di Fantozzi, ed infine Lodovica Comello, attrice, cantante e presentatrice amata tra i giovanissimi.

Poveri ma ricchissimi: la trama del film

La famiglia Tucci si ritrova a dover fare i conti con la fine del denaro che avevano vinto nel primo episodio, cercando di sfuggire in tutti i modi allo Stato Italiano che ne richiede le tasse. Stanchi di queste continue richieste dell’erario cercano di sfuggire alle richieste sfruttando un cavillo su di una legge per far diventare la loro piccolissima cittadina di Torresecca un paradiso fiscale. I Tucci, guidati dal loro motto “uno per Tucci, Tucci per uno“, sono quindi determinati a diventare un simbolo alla lotta contro le oppressioni fiscali dello stato e scendono in politica diventando i gestori di questo nuovo stato indipendente.

Da qui si scateneranno una serie di situazioni ed equivoci con l’allegra famigliola che dovrà fare i conti con la dura realtà.