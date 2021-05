Sinisa Mihajlovic diventa nonno, la figlia Virginia è incinta: l'emozionante annuncio ripreso col cellulare, il video

Fortissima l’emozione per il celebre allenatore ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic che ha appreso in queste ore di essere sul punto di diventare nonno: la lieta notizia è arrivata via social attraverso un commovente video girato appositamente da sua figlia Virginia, presto mamma insieme al suo compagno Alessandro Vogliacco.

Mihajlovic presto nonno: la figlia Virginia è incinta

Una sorpresa nella sorpresa quella preparata da Virginia Mihajlovic che così sui social ha voluto condividere insieme ai suoi follower su Instagram la felicissima notizia, l’esisto del test di gravidanza che ha dato esito positivo.

Così la figlia più piccola dell’allenatore del Bologna sarà mamma, stando ai calcoli, il prossimo novembre. Ad annunciarlo, dicevamo, è stata la stessa Virginia su Instagram: la ragazza ha voluto preparare tutto ad hoc cogliendo tutti alla sprovvista tra cui lo stesso compagno, il calciatore del Pordenone Alessandro Vogliacco.

La commovente reazione di Sinisa Mihajlovic

Una fortissima emozione quella che si legge sul volto del giovane Vogliacco che ha scoperto così, aprendo una scatola, di essere in procinto di diventare padre. Stessa sorpresa anche per il nonno, Sinisa Mihajlovic: l’allenatore del Bologna ci ha messo molto di più prima di comprendere cosa stava accadendo.

Numerose volte ha roteato per aria e maneggiato quella piccola tutina da neonato quasi incredulo per poi lasciarsi andare alla commozione sul finale, ripreso dalla figlia Virginia.

“Mi viene da piangere“, ha commentato stupefatto e visibilmente felice il tecnico del Bologna “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà – sono state invece le parole della figlia di Mihajlovic su Instagram, allegate al video – Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori.

La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita“.