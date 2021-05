Oggi giovedì 13 maggio 2021 torna Bruno Barbieri – 4 Hotel con gli episodi della nuova stagione. Rivedremo lo chef alle prese con le strutture alberghiere di tutta Italia alla ricerca del miglior albergatore di zona.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: torna la competizione tra albergatori

Giovedì 13 maggio su Tv8 ci sarà un grande ritorno per gli amanti delle sfide made in Italy. Il programma Bruno Barbieri – 4 Hotel è pronto a regalarci le nuove puntata della stagione 2021, dove vedremo lo chef in giro per l’Italia a giudicare gli albergatori e le loro strutture con uno dei format più amati del canale free di Sky.

Bruno Barbieri si muoverà con la sua valigia attraverso tutta la penisola insieme al suo famoso taccuino, pronto a prendere appunti e a dare i voti tanto temuti dai gestori delle strutture che lo ospiteranno. La nuova stagione sarà composta da 8 puntate e partirà giovedì 13 maggio 2021 con la prima puntata che vedrà in gioco 4 strutture della magica città di Venezia.

L’appuntamento è fissato per il 13 maggio, ogni giovedì su Sky e NOW, quindi i fan possono prendere carta e penna e iniziare a giudicare anche voi le strutture con le 5 famose categorie: la location, i servizi, la camera, il prezzo e la colazione, aggiunta nel programma a partire dalla quarta stagione.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: cosa vedremo nella nuova stagione

Nel corso della stagione 2021 lo chef bolognese avrà a che fare con alcuni tra i posti più belli del nostro Paese, sparsi da Nord a Sud a tutte le latitudini. La prima puntata sarà ambientata a Venezia, quando l’esigente e puntuale Barbieri darà inizio alla gare tra le 4 strutture. Vedremo gareggiare l’hotel “Ca’ dei Conti” del direttore Marco; “Carnival Palace”, capitanato da Matteo; “Palazzo Barbarigo”, che sarà rappresentato dalla proprietaria Nicoletta; e la struttura “Savoia & Jolanda”, con il suo direttore Jacopo.

Le altre 7 puntate invece faranno tappa tra la Toscana, e l’Alto Adige, passando da Milano fino a Lecce, si toccherà anche la Maremma, l’Abruzzo ed infine la Basilicata. Ai fan non resta che mettersi in viaggio con Bruno Barbieri e godersi le strutture.

