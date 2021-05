Oggi giovedì 13 maggio 2021 torneranno le estrazioni del Lotto che continuano a coinvolgere tanti appassionati italiani. Continua la settimana con le combinazioni delle ruote più conosciute d’Italia. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 e i risultati saranno disponibili qualche minuto dopo sul nostro sito The Social Post.

Lotto: i dati dell’estrazione di martedì 11 maggio 2021

Il gioco del Lotto, gestito come le altre lotterie del nostro Paese da Lottomatica, continua a coinvolgere tanti giocatori che sfidano la dea bendata durante le sue estrazioni. Le estrazioni del Lotto di martedì 11 maggio 2021 hanno fatto ripartire una nuova settimana insieme al gioco.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo qui sotto il risultato dei sorteggi nella tabella, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

BARI 77 67 73 28 63 CAGLIARI 19 90 43 50 31 FIRENZE 31 6 41 47 56 GENOVA 38 86 53 26 10 MILANO 59 54 68 86 18 NAPOLI 20 85 57 49 37 PALERMO 74 11 17 63 55 ROMA 60 33 28 51 15 TORINO 73 65 35 82 36 VENEZIA 71 76 28 53 59 NAZIONALE 4 84 70 31 15 Le estrazioni del lotto di martedì 11 maggio 2021.

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno l’11 maggio 2021

Le estrazioni dei numeri hanno saputo regalare delle soddisfazioni ai giocatori che hanno portato a referto delle giocate vincenti, donando loro vincite in tutte le regioni d’Italia.

La tabella sottostante riporta tutte le vincite di sabato 8 maggio 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche il numero di vincite ed il loro ammontare:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,708 125.474,00 € BASILICATA 1,252 22.364,00 € CALABRIA 4,040 132.786,00 € CAMPANIA 11,540 583.878,00 € EMILIA ROMAGNA 12,007 390.180,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,625 113.763,00 € LAZIO 12,761 519.504,00 € LIGURIA 3,904 146.391,00 € LOMBARDIA 40,879 1.024.713,00 € MARCHE 3,934 122.030,00 € MOLISE 745 25.567,00 € PIEMONTE 13,100 423.478,00 € PUGLIA 13,030 356.351,00 € SARDEGNA 5,197 170.250,00 € SICILIA 16,569 612.601,00 € TOSCANA 6,646 234.438,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,756 57.014,00 € UMBRIA 1,875 64.006,00 € VALLE D’AOSTA 350 18.639,00 € VENETO 14,121 416.179,00 € Le vincite verificatesi regione per regione a seguito delle estrazioni dell’11 maggio.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.