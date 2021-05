Andrà in onda giovedì 13 maggio 2021 su Canale 5 il film First man – Il primo uomo, che racconta la storia di Neil Armstrong in una pellicola apprezzata dalla critica e dal pubblico. La trama ed il cast del film che vede Ryan Gosling tra i protagonisti.

First man – Il primo uomo: il cast del film in onda su Canale 5 giovedì 13 maggio 2021

First Man – Il primo uomo (First Man il titolo originale) è un film del 2018 diretto dal regista statunitense Damien Chazelle, già premio Oscar al miglior regista nel 2016 per il film musicale campione di incassi La la land che lo ha consacrato come il più giovane regista ad assicurarsi il premio.

Il film vede anche un altro grande professionista come Josh Singer in qualità di sceneggiatore e produttore. Tra i protagonisti del film si annoverano Ryan Gosling, che interpreta l’astronauta protagonista del film Neil Armstrong, e l’attrice Claire Foy, che interpreta la moglie dell’uomo.

La pellicola è l’adattamento cinematografico della biografia ufficiale della vita di Neil Armstrong, intitolata First Man: The Life of Neil A. Armstrong, e racconta chi è stato il primo uomo a mettere il piede sul territorio lunare e la sua vita prima della missione dell’Apollo 11.

Niel Armstrong, interpretato da Ryan Gosling, dopo aver subìto ed affrontato il terribile lutto della figlia con la vicinanza della moglie Janet, la bella attrice Claire Foy, entra a far parte della Nasa nel 1962.

Dopo essere entrato a far parte dell’Agenzia Spaziale degli USA inizia a collaborare con la stessa in alcuni test e missioni anche dall’alto rischio di non riuscita. Quelli sono gli anni della guerra fredda tra Russia e Stati Uniti che si giocavano anche la supremazia nello spazio a suon di missioni e tentativi di spingersi sempre più in là.

Il film narra la storia dell’uomo Neil ed anche dell’astronauta che dopo una serie di vicissitudini ed intoppi si troverà ad accettare e portare a termine quella che sarà la prima missione dell’uomo sulla Luna, facendo la storia quando poserà il primo piede sulla sua superficie.