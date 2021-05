Tora La partita del cuore, il classico appuntamento con la beneficenza che quest’anno è arrivato al 30esimo appuntamento. Chi vedremo in campo e chi ci sarà a condurre la serata tra campo di calcio e beneficenza.

La partita del cuore: quando si gioca e chi presenterà la serata

La partita del cuore torna a fare del bene con la sua 30esima edizione. Nell’occasione vedremo sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti che affronterà in un clima benefico una selezione di amici della ricerca in favore della Fondazione Candiolo. L’appuntamento che andrà in scena allo Juventus Stadium in quel di Torino e andrà in onda in diretta martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5.

Nei giorni scorsi si sono susseguite delle insistenti voci, stando a Dagospia, che avrebbero visto un cambio per quanto riguarda la conduzione della serata prima della scelta ufficiale e definitiva di Federica Panicucci. Sarà così la conduttrice Mediaset ad occuparsi della conduzione con i suoi contributi ed interviste a bordo campo mentre dalla cabina di commento tecnico ci dovrebbe essere Pierluigi Pardo, voce e volto noto dei commentatori calcistici televisivi. Da sottolineare che sarà la prima volta per La partita del cuore in casa Mediaset, negli scorsi anni la “casa” destinata alla serata è sempre stata quella della Rai.

La partita del cuore: gli ospiti vip che si sfideranno in campo

Nella 30esima edizione de La partita del cuore che andrà in onda martedì 25 maggio 2021 il pubblico continuerà a fare il tifo per la beneficenza lasciando in secondo piano quello che il risultato che verrà fuori dalla partita.

Sarà però bello per il pubblico poter vedere nei panni di calciatori provetti i tanti vip e cantanti famosi che comporranno le due squadre che si sfideranno: una capitanata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli e l’altra dal cantante Enrico Ruggeri.

Al fianco dei due capitani ci saranno alcuni volti noti del calcio italiano come Pavel Nedved, Andrea Pirlo e Gigi Buffon, che avranno come compagni i piloti di Formula1 della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, ed altri volti noti della musica italiana come l’amato Eros Ramazzotti, Ermal Meta e tra gli altri anche Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random.