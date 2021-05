Massimiliano Mollicone sceglie Vanessa Spoto a Uomini e Donne. La sua decisione era un po’ scontata, ma è stata comunque emozionante.

Eugenia non ha preso molto bene la sconfitta.

La scelta di Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto a Uomini e Donne, interrompendo invece la conoscenza con Eugenia. I tre protagonisti di quest’edizione finale sono sembrati fin da subito altamente emozionati, con Maria De Filippi che faticava a far pronunciare loro anche solo dei monosillabi.

La scelta è stata probabilmente accelerata dalla sfuriata di Vanessa Spoto, avvenuta nell’ultima registrazione del programma.

Il tronista ha comunicato la decisione di lasciare il programma direttamente in esterna alle corteggiatrici: “Oggi è un po’ una giornata diversa, perché è l’ultima esterna questa“.

Nella puntata di oggi sono andate in onda le ultime esterne tra il tronista e le corteggiatrici, anche se la scelta è già chiara da tempo e, questi momenti non fanno che confermarla. Con Eugenia sembra, infatti, un addio e Vanessa, invece, svela i suoi sentimenti: “Mi sono innamorata di te.. Ho paura, tanta“.

Massimiliano Mollicone sceglie Vanessa Spoto, Eugenia ci resta male

Una scelta prevista, tanto che anche Eugenia stesso ha sottolineato la sua previsione appena seduta: “Tanto lo so già cosa devi dire, quindi il più veloce possibile“.

E infatti un secondo dopo Massimiliano Mollicone dichiara chiaramente una cosa che sapevamo già tutti: “Mi auguro che troverai una persona che valga“. Eugenia non ha preso bene la decisione del tronista: “Mi dispiace di non riuscire a essere diversa… Sto in piedi non cado per questo… Con lui l’avevo mollato il freno… Me ne pento“.

Ma il tronista, nella sua dichiarazione a Vanessa Spoto ha confessato che lei fosse il suo pensiero fisso: “L’unico pensiero che mi veniva in mente è perché non scelgo Vanessa?

“. Si è formata, così, una nuova coppia a Uomini e Donne.

