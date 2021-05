Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La vostra giornata di venerdì, carissimi Bilancia, sembra essere decisamente serena, animata da una voglia di tenervi costantemente impegnati in qualcosa di diverso e stimolante! Venere e Mercurio sono decisamente positivi nei vostri piani astrali, garantendovi la forza di spirito necessaria per risolvere alcune questioni leggermente delicate, permettendovi anche di dare il via a qualche piano che state progettando da tempo!

La Luna, sempre in angolo positivo, accentua ulteriormente la realizzazione dei vostri progetti, stimolandovi a intraprendere alcune strade diverse per realizzarli! In amore, invece, sarete mossi da un nuovo desiderio di unione con la vostra dolce metà!

Oroscopo Bilancia, 14 maggio: amore

Amici della Bilancia, nel corso di questo venerdì dovreste essere colti da una particolare voglia di entrare più in contatto con la vostra dolce metà!

Gli astri accentuano la sfera emotiva e sentimentale, facendovi mettere un attimo da parte la vena erotica. Voi single, invece, non sembrate poter contare su grandi opportunità di rinnovamento, ma non perdete la speranza e, soprattutto, non privatevi del divertimento!

Oroscopo Bilancia, 14 maggio: lavoro

Molto bene per quanto riguarda il lavoro, con un generale senso di voglia di fare, oltre che di iniziare alcuni nuovi progetti che da tempo vi frullano in testa! Non abbiate paura di buttarli e proporli a chi di dovere, se non fosse una vostra libera scelta, potrebbero anche solo apprezzare particolarmente la vostra proattività!

Siete sulla buona strada per dare una direzione precisa al vostro futuro, non tiratevi indietro proprio ora amici della Bilancia!

Oroscopo Bilancia, 14 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, infine, non sembrano esserci grandi influssi al vostro orizzonte. D’altronde, però, gli astri vi garantiscono già degli ottimi influssi fortunati, quindi non dovreste neppure pensarci dalla Dea bendata!