Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi amici del Cancro, nella giornata di venerdì gli astri vi suggeriscono di prestare molta attenzione a quello che fate. Questo perché alle vostre spalle sono presenti un gran numero di pianeti dissonanti, mitigati esclusivamente dal buon influsso di Marte nella vostra orbita, che sembra essere l’unico pianeta positivo.

Il pianeta rosso vi dona, però, una buona serie di influssi, aumentando in primo luogo le energie che vi animano, ma infondendovi anche vitalità, tranquillità e fiducia in voi stessi! Qualche problema leggermente marcato potrebbe rovinarvi leggermente la vita famigliare, ma nulla di eccessivamente traumatico!

Oroscopo Cancro, 14 maggio: amore

All’interno della vostra relazione stabile, cari Cancro, sembrate poter essere interessati da un piccolo litigio di poco conto nel corso delle prime ore della giornata.

Potrete, però, contare verso sera su una rinnovata passionalità decisamente accentuata che renderà possibile la risoluzione del conflitto! Nessuna grande novità per voi amici single, che potreste magari decidere di passare del tempo con i vostri amici piuttosto che in una ricerca che non sembra dar frutti per ora.

Oroscopo Cancro, 14 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, occhio a quello che fate, perché le dissonanze sono parecchie e il rischio è di rovinarsi il fine settimana a causa di qualche passo errato sul posto di lavoro. Mantenete la calma e cercate di non strafare, sicuramente ne uscirete a testa alta e senza alcun problema rilevante!

Oroscopo Cancro, 14 maggio: fortuna

L’influsso che potrebbe garantirvi la Dea bendata, amici del Cancro, non sembra essere né così tanto lieto, né marcato. In questo venerdì sembrate dovercela fare da soli, ma impiegare qualche energia in più per voi non è mai stato un problema!