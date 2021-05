Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, Marte sembra esservi proprio ostile nel corso di questo venerdì, rendendovi agitati e nervosi per una non meglio definita ragione. In questa giornata potrebbe rivelarsi una buona idea evitare di infilarvi in questioni che non vi appartengono direttamente ma che vorreste contribuire a risolvere, meglio pensare un po’ a se stessi ogni tanto.

In ambito lavorativo qualche distrazione potrebbe tenervi lontani dalla meta a cui ambite, ma basterà lasciare perdere per un attimo, pensandoci poi tra qualche giorno.

Oroscopo Capricorno, 14 maggio: amore

La giornata amorosa, come il resto d’altronde, non sembra volervi regalare grandi emozioni positive, soprattutto nel caso siate single. Chi di voi del Capricorno è, invece, impegnato in una relazione stabile, nelle prime ore della mattina potrebbe essere colpito da un piccolo battibecco che richiederà alcune particolari attenzioni per essere risolto.

Nulla che possa condizionare o compromettere il vostro futuro assieme, purché non vi lasciate trascinare dal nervosismo e non diate vita ad un litigio acceso ed animato.

Oroscopo Capricorno, 14 maggio: lavoro

Sul lavoro non dovreste incappare in grandi complicazioni, ma solo in poca voglia di fare ed impegnarvi. Poco importa, non preoccupatevi e fate quello che riuscite o il minimo indispensabile, riprenderete poi la vostra scalata al successo quando i transiti saranno più favorevoli!

Oroscopo Capricorno, 14 maggio: fortuna

Anche la Dea bendata della fortuna è piuttosto distratta rispetto alle vostre esigenze e volontà, cari Capricorno.

Qualcosa sembra volervelo offrire, probabilmente un certo senso di tranquillità in serata, ma nessun grande contributo per superare sfide e complicazioni che il quotidiano vi pone davanti.